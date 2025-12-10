ウェブブラウザ「Firefox 146」の正式版が公開されました。Firefox Labsの使用条件が緩和され、すべてのユーザーが設定変更なしで使用できるようになりました。Firefox 146.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.firefox.com/en-US/firefox/146.0/releasenotes/◆すべてのユーザーがFirefox Labsを使用可能にFirefoxの実験的な機能にアクセスできるFirefox Labsは、将来Firefoxに導入される可能性のある機能を一