インドネシアの首都ジャカルタにある日系企業のオフィスビルで火災があり、これまでに22人が死亡しました。9日、ジャカルタの中心部にある7階建てのオフィスビルで火災が発生。これまでに男女22人が死亡したということです。現場のビルは、ドローン事業を展開する日本企業の現地拠点で、火災当時、ビルに日本人はいなかったということです。地元当局は、ビルの1階でバッテリーが爆発し、上層階に燃え広がった可能性があるとみて調