高市首相は、衆議院予算委員会で旧姓を通称として使える取り組みを広げることについて、「婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らせる」と強調したうえで、「その効果は旧氏の通称使用を法制化することで、さらに大きなものとなる」と述べ、政府与党として法制化に向け検討を進める考えを示しました。