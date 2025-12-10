物価高の中、冬のボーナスの伸びは勢いを欠いています。帝国データバンクの調査によりますと、全国のおよそ1万200社のうち、8割以上の企業が今年の冬にボーナスや一時金などの賞与を支給する予定だということです。ただ、1年前より増額する企業は22.7％と、去年より0.3ポイント低下しました。中小企業を中心に、最低賃金の引き上げや長引く物価高で、利益の回復が遅れていることが要因とみられます。