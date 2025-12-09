青森県で震度6強を観測した地震発生から24時間が過ぎ、被害状況が明らかになってきました。8日夜、青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震。地震発生から一夜明け、各地の被害の状況が明らかになりました。八戸市の中心部では、ビルの外壁などがはがれて地面に散乱。市内のショッピングセンターでは天井が崩落。崩れ落ちたがれきやクリスマスの装飾が店内に散らばっていました。青森市では地震の影響とみられる火事があり男性1人