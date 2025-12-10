9人組グローバルグループ、＆TEAMのK（28）が、このほど日刊スポーツなどの取材に応じた。＆TEAMは今年、日韓両国でミリオンを達成し、NHK紅白歌合戦初出場が決定。個人ではTBS世界陸上応援サポーターを務めるなど、国内外で大きな飛躍を遂げた。今年1年を、漢字1文字で「蕾（つぼみ）」と表した。バラエティー番組での活躍や世界陸上の中継での的確なコメントで注目を浴び、個人の知名度も急上昇。「個人の活動をする理由は＆TEAM