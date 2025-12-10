【その他の画像・動画等を元記事で観る】 手越祐也（Vo）、Furutatsu（Ba）、kyohey（Dr）の3名で結成されたロックバンド、T.N.Tが、12月10日に1stシングル「未来へ/I Don’t Care」をリリース。各種音楽配信サービスで配信もスタートした。 楽曲リリースに合わせて、収録曲「未来へ」のMV（フルバージョン）もYouTubeで公開された。 ■収録曲「未来へ」は『第104回全国高等学校サッカー選