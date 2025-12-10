ミャンマーの軍事政権は今月28日から総選挙を実施するとしていますが、これを前に軍事政権に対抗する民主派勢力の幹部らが8日、都内で会見を開き、軍主導の選挙を認めないよう訴えました。会見では、日本の支援団体「日本ミャンマー未来会議」が先月、ミャンマー国内外に住む市民を対象に選挙について行った世論調査の結果が発表されました。調査はオンラインで行われ、3万2201人が回答しました。このうちおよそ98％が軍事政権が主