1997（平成9）年12月10日、神戸市と山口市を結ぶ山陽自動車道の三木小野IC―山陽姫路東IC間21.5キロの工事が完成し、加古川市の権現湖パーキングエリアで開通式が行われた。約2兆1700億円をかけた山陽道はこれで全線が開通し、瀬戸内海沿岸の各都市が一本の高速道路で結ばれた。くす玉を割る関係者。