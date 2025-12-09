米大リーグ・ホワイトソックスは９日、前ＤｅＮＡのアンソニー・ケイ投手（３０）の獲得を正式発表した。２年１２００万ドル（約１８億６０００万円）で、３年目は相互オプション。左投手のケイは１５０キロ超の速球とカットボール、チェンジアップなど変化球もキレ味抜群。来日２年目の今季はＤｅＮＡで９勝６敗、防御率１・７４の好成績を挙げた。６勝だった昨季から制球力が改善され、メジャー復帰を勝ち取った。