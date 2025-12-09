ノーベル賞の授賞式を10日に控え、日本人受賞者の2人はスウェーデンの日本大使館が主催するレセプションに出席しました。9日に生理学・医学賞を受賞する大阪大学の坂口志文特別栄誉教授と、化学賞を受賞する京都大学の北川進特別教授が訪れたのは、スウェーデンの日本大使公邸です。会場には2人の親族や大学の関係者、スウェーデン政府の関係者ら約200人が集まり、受賞決定を祝いました。大阪大学・坂口志文特別栄誉教授：今後、我