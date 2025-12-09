アメリカのメディア大手「パラマウント」が、「ワーナー」に対する敵対的買収を株主に提案しました。「パラマウント・スカイダンス」は8日、「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」の普通株式を1株30ドルで買い取ると発表しました。対象はCNNを含む全ての事業で、企業価値は1084億ドル＝日本円で約17兆円としています。「ワーナー」をめぐっては12月5日、動画配信大手「ネットフリックス」がCNNを分社化した後に買収することで