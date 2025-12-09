9月末のチェルシー戦を最後に、負傷離脱が続いているブライトン所属の日本代表FW三笘薫。当初の想定より離脱期間が長引いているが、いつ三笘は戻ってきてくれるのか。『The Athletic』は「ブライトンはチームの主力選手が売却されたり、負傷した場合でも常に上手く対処してきたが、今は三笘不在の影響が出始めている」と取り上げていて、三笘の復帰がチームの浮上に欠かせないとの見方を示している。三笘は左ウイングに入る選手だ