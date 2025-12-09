ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は９日、予選３日目が行われた。中尾優香（２４＝福岡）は２Ｒ、６枠から５着。「ギアケースを交換して足が落ちた。回り足、進み具合も悪い。元に戻そうかな」と再整備に臨む構えを見せた。レース前日には必ず、双子の妹・彩香と沖縄にいる祖母に電話を入れる。「頑張って！」のひと言がレースへ向かうパワーに変わるという。今節は苦しい戦いが続く