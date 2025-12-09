【モデルプレス＝2025/12/09】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜※拡大SP）の最終話が、9日に放送された。夏帆演じる鮎美と竹内演じる勝男の決断に、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）ピンク髪から雰囲気ガラリ◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」原作は、第26回手塚治虫文化賞