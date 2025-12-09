８日、記者会見で声明を読み上げる「村山首相談話を継承し発展させる会」の藤田高景理事長（左から２人目）。（東京＝新華社記者／李子越）【新華社東京12月9日】日本の民間団体「村山首相談話を継承し発展させる会」は8日、学術界や元政府高官、メディア関係者など十数人と東京都内で高市早苗首相に台湾に関する発言撤回を求める緊急記者会見を開いた。出席者は、高市氏の発言がこれまでの日本政府の台湾問題に関する基本的立場