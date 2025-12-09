ネットフリックス対パラマウントの攻防となりそうです。アメリカのメディア大手「パラマウント・スカイダンス」は8日、「ハリー・ポッター」などのコンテンツを持つ「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」に対し、敵対的買収を提案したと明らかにしました。ワーナーをめぐっては、「ネットフリックス」が720億ドル＝およそ11兆1700億円での買収合意を発表したばかりですが、トランプ大統領は7日、ネットフリックスがワーナーを