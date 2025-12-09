ミャンマー国軍が年末から実施する総選挙をめぐり、現地での人道支援に携わる一般社団法人「日本ミャンマー未来会議」（福岡県）は８日、ミャンマー人を対象とした世論調査の結果を公表した。民主派勢力が排除されていることなどを背景に、９８・７８％が選挙の正統性を認めず「受け入れられない」と回答した。調査は民主派勢力から依頼を受けた同法人が１１月にオンラインで実施し、ミャンマー国内外に住む約３万２０００人が