ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤«¤é´Ý1Æü¤¬¤¿¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤Î¾õ¶·¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£È¬¸Í»ÔÆâ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Ï¡¢¸ü¼ê¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´¨¤µ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ó¥ë¤Î2³¬ÉôÊ¬¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¹ß¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢³ä¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î¤è¤¦