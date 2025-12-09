女優の広瀬アリス（30歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。“人生で一番辛かった時期”について語った。広瀬はこの日、映画「新解釈・幕末伝」（12月19日公開）の宣伝を兼ねて、ムロツヨシと共にゲスト出演。“人生で一番辛かった時期”を聞かれ、「16歳から22歳くらいまで…ダイエット。やっぱ女の子ってどうしても、どうしても（その頃は）ぷくぷくしてるじゃないですか