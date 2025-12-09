女優の広瀬アリス（30歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。妹・広瀬すず（27歳）と仲は良いものの、「一緒に現場行くとか耐えられない。全然やだ〜」と語った。広瀬はこの日、映画「新解釈・幕末伝」（12月19日公開）の宣伝を兼ねて、ムロツヨシと共にゲスト出演。兄妹の漫才コンビ・旧姓田中の兄・あやとが罹患した“キス病”について取り上げる中で、番組MCの笑福亭鶴瓶