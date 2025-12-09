９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動中の張陸（ちょう・りく）飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸）【新華社北京12月9日】中国の宇宙ステーションに滞在する有人宇宙船「神舟21号」の乗組員は9日、1回目の船外活動を無事完了した。「神舟20号」帰還モジュールの窓の点検や撮影などを実施した。９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された「神舟２０号」帰還モジュールの窓の点検や撮影