中国軍機による自衛隊機に対するレーダー照射問題で、中国国営テレビ系のSNSは「事前に通告した」と主張する音声を公開しました。【画像】小泉防衛大臣、中国側の“事前通告”「認識していない」「こちらは中国の101艦です。私たちの編隊は計画通り艦載機の飛行訓練を行います。こちらは日本116艦です。メッセージを受け取りました」（中国国営テレビ系のSNSより）中国国営テレビ系のSNSは、レーダー照射があった6日の午後2時1