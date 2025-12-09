「レンタルなんもしない人」が、依頼者から聞いたという衝撃の“復讐計画”を明かし、その恐ろしい内容にスタジオが凍りついた。【映像】サーヤが戦慄した芸能人のヒトコワ実体験『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって