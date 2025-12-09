東北地方と北海道を大きな揺れが襲ってから一夜明けた９日、震度６強を観測した青森県八戸市などでは被害が次々に明らかになった。後発地震への備えを求める初の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」も発表され、冬の地震に見舞われた住民らは、不安と戸惑いの中で「出来る備えを進めるしかない」と対策を急いだ。海に近い八戸市江陽の商業施設「ショッピングセンターラピア」では入り口付近の壁がはがれ落ち、通路をふさいだ。