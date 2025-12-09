ソフトバンクは９日、公式インスタグラムを更新。優勝旅行のハワイに出発したことを報告した。日本航空（ＪＡＬ）のチャーター便を利用。機内の様子も投稿され、野村勇、川瀬晃ら日本一に貢献した選手らが笑みを浮かべてカメラに視線を向けた。機内には「福岡ソフトバンクホークスのみなさま祝優勝」と書かれたメッセージカードが置かれ、記念Ｔシャツや応援グッズも。ヘッドカバーも「ＣＨＡＭＰＩＯＮＳ」とデザインさ