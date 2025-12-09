ボートレース蒲郡の「蒲郡柑橘組合蒲郡みかん杯」が９日、幕を開けた。星野太郎（４９＝三重）は３Ｒ、１号艇で登場。１Ｍは岡暢祐のまくりに屈するも２着を死守した。「ちょっと流れますね。道中も押し感がなくてロスしていました。１Ｍは３番（宮地秀祈）がいなくて４番にきれいにまくられたが、ハマらなくて良かった。直線とか足は悪くない。ターン回りが合ってないですね」と仕上げ途上だ。当地は４Ｖの実績がある。「