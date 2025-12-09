【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比45銭円安ドル高の1ドル＝156円34〜44銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1627〜37ドル、181円87〜97銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を10日に控えて様子見ムードだった。