スマートフォン向けゲーム『ポケモン GO』のリアルイベント『Pokemon GO Fest 2026』が、2026年に東京都内のベイエリア、シカゴ、コペンハーゲンで開催されることが決定した。イベントの詳細は後日発表される。【写真】結婚したカップルも！『ポケモン GO』リアルイベントの様子『ポケモン GO』はスマートフォン向けの位置情報ゲームアプリ。位置情報を活用することにより、現実世界そのものを舞台としてプレイでき、ポケモン