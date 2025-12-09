アントノフ22＝2019年8月、ロシア・ノボシビルスク（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア西部イワノボ州で9日、ロシア軍の輸送機アントノフ22が墜落し、コメルサント紙によると搭乗していた7人が死亡した。ロシア国防省によると、修理後の試験飛行中だった。技術的な不具合があったとみられる。同紙が報じた目撃者の話によると、輸送機は空中で突然分解した。墜落機は50年以上使用され、ロシアで運用されていた最後のアントノ