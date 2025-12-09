「アジア・チャンピオンズリーグ・エリート、神戸２−２成都」（９日、ノエビアスタジアム神戸）今季で退任が決まっている吉田監督の最後の試合はドローに終わった。ＭＦ武藤が先制点を挙げたが、前半追加タイムと後半３２分に失点し、終了間際にＭＦ佐々木がＰＫで同点に追いついた。終了後はサポーターの声援の中、チーム全員で吉田監督を３度胴上げ。指揮官は自ら手がけたリーグ２連覇、天皇杯と三つのタイトルと同じ数、宙