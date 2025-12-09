俳優の竹内涼真、女優の夏帆がダブル主演を務めるＴＢＳ系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）最終回が９日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）よりを戻した勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）。しかし２人はどこか無理をしていた。勝男は鮎美を支えたい気持ちが先行し、空回りして…。鮎美は「誰かの後ろじゃなくて横に立てる自分でいたい」と話し、勝男は「いざ鮎美が一人で立とうと