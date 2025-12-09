ピボット分析東京時間（23:01現在） ドル円 現値156.33高値156.51安値155.74 157.42ハイブレイク 156.96抵抗2 156.65抵抗1 156.19ピボット 155.88支持1 155.42支持2 155.11ローブレイク ユーロ円 現値181.90高値182.15安値181.35 183.05ハイブレイク 182.60抵抗2 182.25抵抗1 181.80ピボット 181.45支持1 181.00支持2 180.65ローブレイク