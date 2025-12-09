９日、巡航する中国とロシアの軍用機。（北京＝新華社配信／杜延鵬）【新華社北京12月9日】中国とロシア両軍は9日、年度協力計画に基づき、東中国海と西太平洋の上空で航空機による共同戦略巡航を実施した。2019年以降、両軍が実施した10回目の空中戦略巡航となった。