本人は痩せてハッピーな気持ちだったのに、夫の反応はイマイチ…。見た目うんぬんより健康を心配してくれちゃっていますね。夫からほしかった言葉をもらえなかった妻は、その言葉を外へ求めるように…？【まんが】ママがモテちゃダメですか？(ウーマンエキサイト編集部)