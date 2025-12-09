プロ野球・巨人の岸田行倫選手が9日に放送された「さまぁ〜ずスタジアム」に出演し、今季を振り返り、「3位に終わった悔しさというか、CSも2連敗、その悔しさが大きい」などと語りました。さまスタでは肌つやの状態で、その調子のよしあしを計っていると明かしていた岸田選手。今季はキャッチャーとしての出場数はチーム最多で、打率も.293、得点圏打率は.359と高い数字を残しましたが、できとしては「75点」と辛い採点。チームが3