ノーベル賞の受賞が決まっている、京都大学の北川進特別教授、大阪大学の坂口志文特任教授は「基礎研究」の重要性を強調しています。【写真で見る】記念講演で語る京都大学の北川進特別教授「ファンタスティック！」 現地時間10日に授賞式京都大学 北川進 特別教授（ノーベル化学賞）「偶然ではなく、問いかける心が科学の扉を開くのです」記念講演を終え、安堵の表情を浮かべる京都大学の北川進特別教授。その後向