ＪＲ東日本は９日、国内初の「荷物専用新幹線」を２０２６年３月２３日から東北新幹線で運行すると発表した。新幹線のスピードと定時性を生かし、産地直送の生鮮品や精密機械部品、医療用品などを輸送する。山形新幹線で運行している「Ｅ３系」から全座席を撤去した車両を使う。荷物をカゴ台車に載せたまま車内に積み込むことができ、７両編成で最大１７・４トン、１０００箱程度を運べるという。盛岡市と東京都北区の車両基