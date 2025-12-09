Image: NASA, ESA, and D. Coe, J. Anderson, and R. van der Marel (STScI) 心配性なので気になる…。もしも原始ブラックホールが体に当たったら、私たちの体はどうなっちゃうんでしょうか？学術誌International Journal of Modern Physics Dに掲載された研究結果で、著者であるバンダービルト大学の物理学者ロバート・シェラー氏は、この疑問を真剣に考察したそうです。巨大な原始ブラック