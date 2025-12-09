俳優の鈴木亮平（42歳）が、12月7日に放送されたドキュメンタリー番組「NHKスペシャル」（NHK）に出演。“生物学的年齢”は実年齢よりも若い35歳だと言われ、「ちょっとそう言われるとうれしく思ってしまうのも、自分の中に老化したくない、という気持ちがある」と語った。さまざまな欲望の謎に科学・文化・歴史などの視点から迫る「ヒューマンエイジ 人間の時代」で、「不老長寿」というテーマが取り上げらる。鈴木は「私も今42歳