９日午後９時５８分頃、ＪＲ宇都宮線の石橋-雀宮駅間で異音が発生した。この影響で、同線は上野―宇都宮駅間の上下線で運転を見合わせていたが、ＪＲ東日本によると、安全確認が出来たことから同１０時２５分に再開した。