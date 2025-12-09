ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜オーランド線チャーター便の航空券の販売を開始した。運航日は2026年2月23日・28日と3月5日・10日の計4日間。ボーイング787-8型機で運航する。所要時間は東京/成田発が13時間10分、オーランド発が14時間55分。片道運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」が195,000円から、普通席の「Standard」が71,500円から、6歳以下の「U6 Standard」が15,000円となる。燃油サーチャージなし、諸税別。すでに