アラスカ航空は、シアトル〜ロンドン/ヒースロー線を2026年5月21日に開設することを決めた。航空券の販売を開始した。1日1往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間はシアトル発が9時間25分、ロンドン/ヒースロー発が9時間50分。ロンドンはシアトル発着の大陸間路線で最大の市場で、毎日400人以上が往来しているという。ヒースロー空港では第3ターミナルを発着し、ワンワールド加盟航空会社との利便性の高い