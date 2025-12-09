歌手の加藤登紀子（81）が9日、神奈川・横浜で年末恒例の「ほろ酔いコンサート」を開いた。東京大学在学中の1965年にデビュー。今年歌手始動60周年を迎えた。節目を締めくくるステージは、78年に「日本漁業組合連合会」のために作った「俺たちは海を渡る」で幕開けした。ピアノやバイオリンなどの音に合わせ、♪太陽の中へ旅をする――。と勇ましく歌う加藤の“船出”を勢いづけるように観客の手拍子が響いていた。約2時