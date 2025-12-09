俳優の秋野太作さん（82）が8日、映画『五十年目の俺たちの旅』（2026年1月9日公開）の完成披露上映会に中村雅俊さん（74）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）と登場。『俺たちの旅』が50周年を迎え、映画化された心境を明かしました。映画は1975年に連続ドラマとして放送され、青春群像劇として一世を風びした『俺たちの旅』。20年ぶりとなる続編として公開される映画では、70代を迎えた中村さん演じるカースケ（津村浩介）