お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が9日、自身のインスタグラムを更新し、長男が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。名倉は「今日は息子の18歳成人の誕生日でした息子のサプライズの手紙に泣きました」とつづり、長男との2ショットや、手紙に号泣する姿などを投稿し「本当に健康で心の優しいかっこいい息子に育ってくれてありがとう」と感謝した。また「これからも父として全力で支えます！手紙にあったように