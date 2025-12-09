ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は９日、予選３日目が行われた。山口真喜子（２８＝長崎）は３日目２、１着。２日目に続き好調をキープし、快調に予選を飛ばす。舟足には「いい足をしている。直線も変わらずいいし、全部がいいと思う」と納得の仕上がりだ。来年２月２４日から鳴門で開催のＰＧ?「第２回スピードクイーンメモリアル」へ、地元・大村の推薦により、２年連続での出場