ボートレース芦屋の「ＢＴＳ日向開設１５周年記念」が９日、開幕した。中田友也（３５＝埼玉）は３Ｒ、５コースから３着。後半７Ｒの進入固定戦は４カドからまくり差し、連動して浮上の土屋実沙希を２Ｍでまくって逆転の１着。初日２走とも舟券に絡む上々の滑り出しを見せた。３５号機については「中辻崇人さんのペラのまま行って、伸びは良かった。でも、４号艇の固定レースだったのもあるかな」と感触はいい。２日目以降も