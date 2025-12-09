ボートレース福岡の「スポーツ報知杯」は９日、準優勝戦が行われた。藤井公人（２７＝福岡）は３枠で登場した１２Ｒ、３コースから豪快に握ってイン・北川潤二に肉薄。１着には届かなかったが、ベスト６入りに成功した。昨年１２月の桐生に続くデビュー２回目、当地ではうれしい初優出に笑顔を見せた。今節はエース５０号機を背に初日から力走。「行き足や伸びは変わらずいいし、出足やターン回りもいい状態。全部の足に◎が