ボートレース尼崎の「ヴィーナスシリーズ第１８戦尼崎プリンセスカップ」は９日、予選３日目が行われた。登みひ果（２６＝兵庫）は初日こそ５着も２日目は３、２着。３日目は６Ｒで２着。得点率は１５位につける。舟足は「直線はつかなかった…。ただ、出足の方はマシですね。でも、エンジンはもらった時よりは上積みはできています」。まだ課題はあるが、手応えはつかんでいる。さらに気力でもカバーする。「自慢になるか